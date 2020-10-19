東涌污水系統拖延多年　區議員斥渠務署如「細路仔玩泥沙」

東涌鄉郊的污水處理系統拖延多年，渠務署署長盧國華今(19日)出席離島區議會大會時，有離島區議員批評署方於東涌清淤工程「交白卷」、成效不彰猶如「細路仔玩泥沙」。盧回應時指，不少村落樓與樓之間通道狹窄，難以將污水系統帶入村內，而興建設施又遭村民反對，更使計劃在推行上受掣肘。

區議員黃秋萍指，東涌鄉郊的污水處理系統一直被遺忘，即將發展的東涌西亦會照顧到其污水處理系統，惟當局一直未有正面回應是否涵蓋至當區村落。

盧國華解釋，在村落增設污水系統有一定困難，包括部分村落人口分散，設立污水收集系統時，需考慮到村的人口、位置、地勢是否適合等，部分村落亦涉及收地問題，在不同階段都會有村民反對，令工程遭受阻撓。盧承諾會盡力做，亦會就未有工務工程涵蓋的地區與環保署商討，檢討工程優次安排。他又透露本港逾1030條村中，現正處理約450條村的污水系統，至於離島則有110條村，其中約20條村已完成工程。

另外有多名區議員追問的排洪工程問題，盧強調當局已因應不同地區發展和氣候變化，不時做分區雨水排放研究，而離島區的研究正在進行，將根據結果為個別地區制訂適當措施。盧又指，雖然研究尚未完成，但早在去年7月已就着研究中迫切的問題，先以小型工程處理，包括南丫島、坪洲等區域。