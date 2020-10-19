陳浩天否認襲警　警長稱被打後遭民眾群起襲擊

前香港民族黨召集人陳浩天，涉嫌於去年7月「光復上水」遊行中參與非法集結，以及襲擊一名警署警長。陳否認非法集結及襲警兩罪，案件今（19日）在西九龍法院開審。涉案警署警長供稱當日他和同僚遭群眾包圍時，一名白淨高挑男子從後拍打他的頭盔後即時逃去，而群眾亦開始情緒激動，用長傘、鐵枝等物攻擊他。惟辯方質疑，該名男子根本不是被告。

29歲被告陳浩天，被控於2019年7月13日在上水新運路及智昌路交界，連同其他身份不詳的人非法集結，並襲擊警署警長陳國深。控辯承認事實指，被告於去年8月29日在香港國際機場被警方拘捕。

總督察江偉峰交代當日的遊行情況，指該遊行獲警方不反對，惟遊行群伍中有人不理會勸喻偏離原定路線，臨時改為前往上水花園。江又憶述當時群眾沒有整齊地喊辱警口號，但表現得不歡迎警察。

遇襲的警署警長陳國深則供稱，他當日在上水地鐵站外駐守。至下午5時許，上水廣場方向傳來嘈吵聲，陳被指示要佩載防暴裝備，於是到上水中心停車場會合送來裝備的3名同僚。

途中有同僚截查兩名路過的少年，群眾見狀開始包圍他們。雖然該兩名少年不久便獲放行，惟群眾未見疏散，陳和同僚打算撤退。

突然陳被人從後大力拍頭，致其頭盔移位。他轉身看見一名戴黑色口罩、深色粗框眼鏡、膚色白淨和很高的男子收手到腰間，並不斷後退至被人群淹沒。

而此時人群情緒續漸高漲，有人向他們扔安全帽、長傘、水樽等雜物。陳和同僚退守至花槽上，仍被人用長傘和鐵枝攻擊，有警員被桶中胸口，衝突持續至大部隊支援到場為止。

控方於庭上播放新聞片段，顯示被告曾一度出現於陳的後方，然後有一隻手拍打陳的頭盔，惟片段未有拍到是何人出手。