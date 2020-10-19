老翁憂疫情掟石驅鴿被控　還押候判嘆好心冇好報

七旬退休翁聲稱因為新冠肺炎肆虐，他為免鴿群聚集影響衞生，竟在清晨時份向鴿群掟石頭圖趕走牠們，但被巡警揭發。退休翁今（19日）在粉嶺法院承認在公眾地方犯的妨擾罪，自言：「好心冇好報，好柴燒爛灶」。裁判官問他：「做乜掟石啊？淋水都得啫！」被告答「冇水嘛！」裁判官最終將他還押至11月9日判刑，期間替他索取背景和心理報告。

控罪指被告黃仕元，他身份證上的年齡是67歲，但他說只是以前「報細數」，他其實已經71歲。於今年4月20日，在上水彩園邨彩華樓3樓外一行人天橋，肆意或疏忽地投擲或發射石塊，以致對任何人造成損害或危險。

案情指，警員當日早上7時許巡經上址時見被告影跡可疑，未幾見他行上行人天橋，並從花盆拾起石頭掟向粉嶺公路，擊中單車徑旁的隔音屏。被告隨即拾起另一塊石頭準備再擲，警員見狀上前制止，他在警誡下表示有鴿群在隔音屏聚集，擔心鴿糞會傳播病毒，所以掟石欲趕走鴿群。

被告自行求情指當時疫情非常嚴重，「電台叫人唔好黐埋雀鳥度」，而該處常有雀鳥聚集，所以他才掟石希望趕走鴿群。被告更表示為免誤傷途人，所以會挑沒人的時候才掟石，更慨嘆：「好心冇好報，好柴燒爛灶！」

裁判官問被告為何不改用水淋。被告表示：「冇水嘛！犯咗呢啲錯，畀差佬望到捉咗我，依家好多我都唔理佢啦！」又喃喃說：「彩園邨中咗幾個，疫情緊要嘛，幾廿歲都冇做過呢啲嘢」。