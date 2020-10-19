9月訪港旅客按年大跌99.7%　旅發局推虛擬實境宣傳香港

香港旅遊發展局今日(19日)公布，9月訪港旅客9132人次，按年下跌99.7%，即平均每日只有304人訪港，當中內地及非內地旅客數目都跌超過99%。旅發局表示，於全球推出新宣傳活動「360 Hong Kong Moments」，利用虛擬實境體驗，保持香港的國際曝光，為旅遊復甦做好準備。

旅發局公布今年9月整體訪港旅客數字，內地遊客僅6211人次，較去年同期下跌99.7%。非內地遊客方面，包括短途、長途、新市場及澳門遊客，於上月僅錄得共2921人次，較去年同期下跌99.6%。就今年首9個月而言，內地遊客共有近270萬人次，較去年同期下跌92.7%，整體旅客則錄得355萬人次，按年下跌92.4%。

在香港與新加坡就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議後，旅發局於全球推出新宣傳活動「360 Hong Kong Moments」，利用虛擬實境體驗，保持香港的國際曝光，為旅遊復甦做好準備，首先會為今年「香港郊野全接觸」製作360度虛擬實境影片，引領旅客探索香港的自然郊野。

旅發局主席彭耀佳表示，旅發局除了正加強於新加坡的宣傳外，亦希望通過一系列的「360 Hong Kong Moments」，持續強化香港作為旅遊勝地的品牌形象，同時確保在其他旅遊氣泡形成前，香港仍能夠時刻成為各地旅客首選的旅遊目的地。