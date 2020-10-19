疫情肆虐76%打工仔收入減少　工會促推9000元失業現金津貼

新冠肺炎疫情肆虐，各行各業生計受重創，不少打工仔更面臨失業，以零售業和旅遊業最受影響。工聯會就此以網上問卷形式進行「香港就業狀況及求職信心指數調查」，以了解市民的就業狀況。結果顯示大部分市民都遇上被裁員、減薪或被迫停工等情況，收入減少，甚至「零收入」，普遍市民對其就業前景均不樂觀。該會期望政府能推出援助措施，以解市民燃眉之急。

是次調查於本月12日至17日進行，共訪問了1806名市民。議員陸頌雄指，15%受訪者從事零售業，旅遊和酒店業均分別有13%。調查發現，72%受訪者工作受影響，當中有17%被裁員，停工或放無薪假更佔33%；亦有76%受訪者指收入有不同程度減少，當中「零收入」的高達35%，收入減少一半或以上的則有16%。在就業狀況不穩及疫情持續下，60%市民預計自己未能在未來3個月找到全職工作，對工作前景並不樂觀。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪指出，過去3個月的長時間失業及停工比率有遞增趨勢。市民失業和停工持續時間增加，失業10個月至1年的市民由8月份的4%上升至8%，失業1年或以上的由4%增加至9%。在疫情持續肆虐下，失業和停工的市民持續地增加，收入減少，但租金水平不變，甚至不減反增，45%公屋住戶和8%的私樓住戶被加租，加重了市民的經濟負擔。

就失業停工問題，81%受訪者建議政府設立失業或停工津貼，同時工聯會亦建議4項措施協助失業或收入減少人士，包括即時推出為期6個月、上限9000港元的失業或停工現金津貼、降低申領失業綜援門檻、調低在職家庭津貼每月總工時要求至72小時及36小時兩級，以及落實租務管制及租金援助措施。鄧家彪坦言措施只是「治標」方法，「治本」還需靠政府加強抗疫，令經濟回復疫情前水平。