28個的士團體聯署去信運輸署　要求開徵每程6元保險附加費

的士業界近年多次指出，部分包攬訴訟詐騙保險賠償的案件，令到保險公司大幅調高的士車保的保費及墊底費，並要求政府業界協助解決問題。的士團體表示，由於相關問題得不到解決方向，所以28個的士團體聯署去信運輸署，要求開徵每程6元的保險附加費。

參與聯署的的士團體包括香港的士小巴商總會、的士車行車主協會、推動的士發展聯會、的士前線司機總會、九龍的士車主聯會及的士同業聯會等。聯署信指，業界自今年6月份與運輸及房屋局、運輸署、保險業監管局，以及議員商討的士保險事宜，但迄今了無寸進，相關問題亦無即時解決方向，令業界大感失望，加上業界在2018年申請加價至今亦沒有落實日期，因此決定去信運輸署，要求申請向的士乘客每程徵收額外6港元的保險附加費，維持經營成本的平衡。

聯署信指，希望運輸署明白業界將成本轉嫁市民實非得已，只因為是次保費加幅與通脹比較是數以倍計，而保監局亦無法協業界，所以提出有關申請。

現時市區、新界及大嶼山的士起錶收費分別為24港元、20.5港元及19港元，一旦落實收取保險附加費，的士起錶價將變相增至25至30港元。