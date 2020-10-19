馬鞍山溪澗成大嬸華清池樂園　早午常浸樂此不疲　市民側目

近日網絡瘋傳一段長約47秒的影片，顯示一名赤裸體胖的大嬸疑在沙田水泉澳山澗的儲水池浸浴並洗擦毛巾，悠然自得，懶理旁人目光。片段中，大嬸曾兩度望向鏡頭，仍不避諱，依舊享受日光浴。期間，一名中年大叔一直企旁「觀賞」，亦不時有人疑到場提取山水。片段中，一名女子曾斥責涉事大嬸行為，表示她污染香港。

東網記者事後翻查資料，攀山涉水，今日(19日)發現浴池並非在水泉澳山澗，而是位於馬鞍山牛烏水塘對下的溪澗，自馬鞍山錦英苑起步，行20分鐘已可到達。

下午約4時許，東網記者發現大嬸與一名中年大叔再次結伴回到現場，她今次亦帶同一盆衣服及一包洗衣粉，站於水池上的石頭，熟練地洗擦衣服。東網記者向她查詢會否擔心在水池洗衣影響水質，惟她喃喃自語，且夾帶濃厚鄉音的普通話表示「大家都習慣了」，之後對其他問題也沒有再回應。及後大嬸與中年大叔逗留約10多分鐘，同時取出數個5公升裝的水樽載滿山水後離開溪澗。

記者隨即上前展示網絡瘋傳的浸浴短片，並追問是否她本人，惟她僅回應一句「廢話」，徑自取去泊於山路旁的單車離開。記者再問是否有人在水池浸浴，隨行的中年大叔則回應「男男女女都有」，他又稱自己家中水喉壞了，才前來取水。其後，記者再次追問他們是否在附近居住，2人均揮手擰頭，中年大叔表示不知道。

據了解，大嬸居住於馬鞍山利安邨，為新來港人士。今早亦曾到場擦牙洗頭，並穿上衫褲浸浴，但未有赤身露體，逗留約3小時才徐徐離開。

有網民批評大嬸行為有違公德之餘，亦污染食水，應報警處理。根據《刑事罪行條例》第200章第148條「公眾地方的猥褻行為」規定，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分即屬犯罪，最高可處罰款1,000港元及監禁6個月。