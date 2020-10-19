市建局向啟德道沙浦道發展計劃提收購建議　每呎$1.7萬

市建局今向九龍城啟德道／沙浦道發展計劃的物業業主提出收購建議。

市區重建局今（19日）向九龍城啟德道／沙浦道發展計劃的物業業主提出收購建議，當中收購建議呎價為實用面積每平方呎17,698港元，為同一地區7年樓齡的假設重置單位的單位呎價（「假設單位呎價」）。

假設單位呎價按照一向沿用的機制，經公開抽籤委託7間獨立顧問公司進行評估而訂定，相關評估於本月9日進行，由獨立顧問公司的測量師選擇及比較過去6個月，在項目所屬的「龍城」區及附近地區內，物業特點及交通方便程度與本項目類近的物業成交個案。

市建局指，將以項目原址所興建的新發展項目內的「樓換樓」單位（「新發展項目」）或啟德煥然壹居項目內的「樓換樓」單位，作為給住宅自住業主現金補償及特惠金以外的選擇。

項目合共涉及約460個業權，業主將有60日時間考慮當局的收購建議。當物業收購手續完成後，屆時市建局會為有關物業內合資格的租客，提供特惠津貼及為合資格的住宅租客提供安置安排。

項目於去年2月展開，地盤總面積約6110平方米，並將興建一個約1000平方米分層地下廣場供公眾享用，連接政府的行人隧道至啟德新發展區，作為新舊社區的交接。同時，項目亦會興建地下公眾停車場，以紓緩區內泊位不足的問題，整個項目預期在2030／2031 年完成。