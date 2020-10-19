「癌症藥物現金退回計劃」推出近一年　逾140名病人受惠

香港防癌會去年推出「癌症藥物現金退回計劃」，病人可在醫生推薦下於醫院管理局藥房購買自費癌症藥物，並透過「現金退回計劃」申請退回現金，以紓緩癌症病人在治療藥物上的負擔，及減輕公營醫院的沉重壓力。

計劃自去年12月推出至今已有超過140名癌症病人受惠，承諾資助金額達8000萬港元，當中逾720萬港元資助金額已發放。計劃目前獲3間藥廠參與，涉及3種藥，包括免疫治療及標靶藥物，均適用於13項治療方案，用以治療肺癌、肝癌、泌尿道上皮細胞癌及乳癌等。

過往傳統的癌症藥物資助計劃大多以藥物「買一送一」、「買二送一」等形式進行。腫瘤科醫生鄭志堅指，參與「現金退回計劃」的病人在購買藥物後，只需將其收據交到防癌會作計算程序，便可獲得現金補助金額，部分合資格病人更毋須資產審查便可獲得資助，大大減低醫護人員的工作量及行政時間。

參與計劃的肺癌病人何先生2年前患上肺癌，確診時癌細胞已擴散到骨骼及淋巴，他其後需接受免疫治療，惟費用高昂，需自費接近127萬，故今年初參加有關計劃，坦言「計劃幫到好多」，約資助整個療程費用的3分1。