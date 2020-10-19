參與去年6月立法會外非法集結 3人判囚2人入教導所

去年6月9日民陣發起反修例遊行，翌日凌晨大批示威者聚集在立法會示威區外面，警方事後拘捕多人。5名涉案男子早前承認參與非法集結罪，案件今天（19日）在東區法院判刑，裁判官指唯一判刑選擇是監禁式刑罰，其中3名被告各判監4個月，餘下2名被告則判入教導所。

5名認罪的被告分別是運輸工人梁展恒（19歲）、學生周啟龍（20歲）裝修工人葉展鵬（23歲），以及無業的張梓熙（24歲）及王樹恒（24歲）。他們承認於去年6月10日，在中環立法會綜合大樓公眾入口外指定示威區，連同其他人參與非法集結。

梁展恒和周啟龍被判入教導所，他們透過律師表明會就刑期申請覆核聆訊。其餘3名被告則各判監4個月。

控方案情指，去年6月9日有市民發起港島區遊行，當晚活動完結後，有約200名示威者聚集在立法會一號出入口外的示威區。翌日凌晨，警方警告於示威區聚集的示威者停止衝擊警方防線，但包括各被告在內的示威者繼續推鐵馬、擲雜物及用雷射筆照射警察等，事後逐一被捕。

梁展恒在警誡下承認：「同朋友去到立法會出面，有搬鐵馬出馬路，無打差人，無做其他嘢。」其他被告則保持緘默。