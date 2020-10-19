房協長者樓換樓計劃一年僅售1單位　成效不佳

香港房屋協會去年10月推出「長者業主樓換樓先導計劃」，截至上周五（16日)，計劃共收到13宗業主申請，其中9宗已完成審批，並已向業主發出「交易許可證」，另外4宗屬不合資格申請，至今僅有1位申請人完成出售其單位，為房協「住宅發售計劃」下位於將軍澳的茵怡花園。

「長者業主樓換樓先導計劃」容許60歲以上長者業主，持有資助出售單位10年以上，可以免補價在第二市場出售單位，再在房協或房委會第二市場合共39萬個未補價單位，換購較細面積單位。房協指，此先導計劃旨在為長者業主提供多一個選擇，並希望有助促進資助出售房屋的流轉，以達至善用房屋資源的目標。房協將於今個年度內就計劃進行檢討。

根據資料顯示，其中1位申請人完成出售其單位茵怡花園，售出面積為400多平方呎單位，但未申購另一面積較小資助出售房屋。

房屋委員會招國偉稱本身符合計劃的長者業主不多，僅有約1300戶。惟他承認計劃成效不大，但總算有機會容許長者轉換環境。他又認爲可考慮將計劃推展至房委會旗下的居屋及 租者置其屋計劃，以增加白表居屋第二市場計劃（白居二）的供應。