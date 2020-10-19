經濟受創下政府硬推明日大嶼　區議員憂庫房難應付

港府漠視民意硬推造價逾6000億港元的明日大嶼計劃，離島區議會今(19日)在大會討論計劃，多名區議員均表示，建人工島對環境的破壞不可逆轉，質疑政府為何要在未來人口下降的同時，一意孤行興建人工島。亦有區議員擔心，政府「倒錢落海」後，財政儲備將嚴重不足，日後或無法再推民生政策。

區議員郭平指，新冠肺炎疫情重創本港經濟，批評當局強行在此財困之時，硬推明日大嶼計劃。他表示，香港公屋供應嚴重不足，但當局可以發展1200公頃棕地，相關土地為熟地，不需要興建水、電等基建工程，形容政府竟「取難不取易」。郭又引述政府統計署的人口數據指出，未來人口將會下降，而65歲以上人士更佔總人口3分1，質疑明日大嶼計劃的迫切性。

另一名區議員徐生雄亦形容，明日大嶼是超級巨型計劃，環球經濟持續受疫情重創，加上中美角力等增添變數，相關工程開支巨大，擔心政府庫房收入未能負擔，工程或將「爛尾」，質問政府為何一意孤行推行計劃。

土木工程拓展署則重申，人工島將為公眾帶來重大裨益，房屋、交通、就業機會等多個方面均能得以發展。該署又指，政府正以多管齊下方式進行土地發展，棕地和人工島都是重要方法，強調不能以單一方法處理，並承諾在交椅洲人工島一事上，除了法定諮詢外，亦會諮詢相關區議會和立法會議員。

惟區議員黃進洋質疑，棕地發展亦可帶來裨益，但政府卻只着重明日大嶼的宣傳工程，公眾根本不知道政府有發展棕地的計劃。