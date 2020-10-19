越籍露宿者小欖中心自殺亡　牧師認屍向警錄口供

懲教署轄下的小欖精神病治療中心早前發生在囚人士用長褲纏頸自殺事件，據悉，死者為越南籍露宿者男子黎民十，人稱「阿十」。議員邵家臻今（19日）在Facebook指，牧師林國璋與3名越南女子早上到葵涌公眾殮房認屍，但被3名重案組警員和4名懲教署職員查問，並要求帶返警署落口供。林向東網表示，警方並沒有攔阻認屍，只是負責案件的警員希望了解死者背景，於是在現場向他錄取口供。

林國璋指出，他今早前往認屍的安排，警方已經知悉，而現場亦有負責調查案件的重案組警員，希望向他錄取口供，以了解死者背景，強調整個認屍程序都沒有任何人阻攔。邵家臻亦於今午近3時發文指，林已完成認屍，但並未取得遺體安葬，待死因裁判官聆訊之後，才能辦理身後事。

今年2月，死者在深水埗通州街公園露宿時疑發生襲擊，事後有指其罐頭等家當被砸爛，有消息指警員捲入事件。懲教署早前指，該名在囚人士於本月8日上午11時47分，在囚室內用長褲纏頸自殺，懲教人員隨即搶救及將他送往公立醫院治理。他獲救後一直留院接受治療，惟情況轉差，延至翌日證實不治。