中大研究揭胰臟癌有全球上升及年輕化趨勢　女性尤甚

極具侵略性兼低存活率的胰臟癌，中文大學醫學院發表最新研究，分析全球48個地區的胰臟癌發病及死亡數據，發現其發病率及死亡率在過去10年均呈上升趨勢，女性人口特別明顯，當中吸煙、飲酒、缺乏運動、代謝因素、性別和年齡，均與胰臟癌有密切關係，部分地區的50歲以下患者更愈見普遍，反映該癌症愈來愈年輕化。

胰臟癌是本港死亡癌症病例中排名第5位，中大醫學院表示，缺乏適當的篩查和診斷方法，加上胰臟的位置隱密，難以抽取活組織檢查，而且胰臟腫瘤極具侵略性，以及對放射治療或化療反應不大等，都是造成胰臟癌治愈率相對較低的原因。中大醫學院連同其他地區的大學進行一項全球性的大規模分析，利用全球癌症資料庫中的數據，估算不同國家或地區的胰臟癌發病率和死亡率。

研究發現，大部分地區的胰臟癌發病率和死亡率在出現上升趨勢，包括日本、韓國、泰國及菲律賓等，其女性發病率或死亡率更上升明顯。本港方面，男性和女性的死亡率也呈上升趨勢，但仍相對其他國家為低，而發病率則維持平穩。年齡趨勢方面，有8個國家的50歲以下人口胰臟癌發病率增加，包括德國、英國、荷蘭及加拿大等。

研究又發現，不良生活習慣及代謝高危因素愈普遍的國家，他們的胰臟癌發病率和死亡率亦愈高，飲酒是最關鍵的因素。而最高的胰臟癌發病率和死亡率往往出現在人類發展指數較高的國家或地區。研究學者認為，不良生活習慣愈來愈普遍，呼籲大眾應控制肥胖、飲酒、吸煙及缺乏運動等因素，以降低患癌風險。