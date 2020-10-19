筍！數碼影音產品低至21折　入嚟睇掃貨攻略

疫情之下，網上消費分分鐘驚喜不斷！price.com.hk與超過60個品牌及商戶合辦的「Price Gadget Show」將於今天（19日）晚上8時30分正式開鑼，全場激筍貨品超過300款，低至21折，種類涵蓋影音、數碼、創意生活、電腦及電腦周邊，如果用PayMe結帳，單一商戶單一消費滿$700更即減$100，抵到你唔信！

掃筍貨攻略：

1.「Price Gadget Show」舉辦日期由10月19日至10月30日止，記得把握機會買買買！

2.10月19日至10月23日，一連5晚，每晚8時30分都會有Super Deal超值貨品上架，貨品數量有限，先到先得！

3.部分產品由Boxful網店物流贊助免運費，幫你慳多一筆！

精選貨品包括：

TCL 55" P8M 4K 超高清安卓智能電視，原價HK$6,580，特價HK$2,980起

Harman Kardon Fly TWS 真無線耳機，原價HK$1,599，特價HK$899

SONY WH-XB900N 無線降噪耳機，原價HK$1,890，特價HK$1,390

Insta360 ONE R 1英吋感光元件套裝運動相機，原價HK$4,398，特價HK$3,698起

Nokia 5.3 智能電話 (4+64GB)，原價HK$1,698，特價HK$1,399起