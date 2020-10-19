衞生署認搞錯印度駐港領事人員檢疫致歉　指對方非豁免檢疫人士

本港日前一名25歲的印度抵港領事助理獲豁免檢疫，沒有按規定在酒店隔離14日，而是直接返回位於薄扶林花園第六座的住所，結果確診。衞生署經傳媒多日查詢都拒絕透露有關個案的詳情，今日(19日)終於主動發出新聞稿，指該男子抵港後提供其為駐港領事館人員的身份證明，相關人員遂按現行機制豁免檢疫，惟其後才發現他並非屬於可獲豁免強制檢疫的級別，衞生署就有關檢疫安排有誤致歉。

衞生署表示，一名於本月15日從印度抵港的25歲男子，出發前已在當地政府認可的檢測機構接受檢測並取得陰性結果，抵港後向衞生防護中心人員提供其為駐港領事館人員的身份證明，相關人員遂按現行機制以獲豁免檢疫人士身分作出檢疫及檢測安排。隨後，該人士在衞生署設於香港國際機場的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並於完成後獲准離開。

該名人士離開機場後隨即由領事館安排專車送返居所，根據衞生署的要求進行14天醫學監察，即毋須強制檢疫。衞生防護中心同日知悉其檢測結果呈初步陽性，立即將他送往公立醫院接受隔離治療。根據病人提供的資料，他抵達居所後一直獨留在居所，沒有外出。

該署表示，衞生防護中心在跟進該宗個案的情況時，從相關政府部門得悉雖然該名人士為駐港領事館人員，但並非屬於可獲豁免強制檢疫的級別。根據現行政策，該名由指定高風險地區抵港的人士必須在酒店房間接受強制檢疫。該署就有關檢疫安排有誤致歉，並已提醒相關人員應謹慎處理豁免強制檢疫安排，避免同類情況再次出現。