元朗驚現貓狗地獄　議員轟律政司放生深井虐畜疑兇埋禍根

元朗區近月被揭發多宗虐待動物案，其中有村屋更驚現貓狗地獄，令社會嘩然、見者心寒！元朗區議會轄下的動物權益福利工作小組今日(19日)召開第一次會議，討論元朗區虐待動物情況，有區議員炮轟政府現行法例落後，令多個部門執法受掣肘，動物組織亦難施援手。議員鄺俊宇更直指律政司在深井豪景花園30隻動物被高處拋下案件中，於「證據確鑿」的情況下，仍以「證據不足」撤控涉事疑兇，助長社會歪風。

議員鄺俊宇批評，近日虐待動物情況嚴重，並舉深井豪景花園一案為例，批評律政司在證據確鑿及事主「自首」下仍撤控，是助長虐待動物風氣。他續指，殘酷對待動物是從簡易治罪條例作出檢控，只有半年檢控期，恐成法律缺陷。他又認為須盡快通過即將在立法會討論的«動物福利法»，以減少慘劇的發生。

議員張秀賢質疑，事件揭示社區仍有非法經營的養殖場，當局有需要加強巡查，以免同類事件再次發生。他又指，事件發生後方追查有難度，亦令律政司再有藉口可在搜證不足下撤控。元朗警區刑事總督察羅禮謙亦承認，警方靠情報主導作調查，令角色較為被動，惟他澄清，警方一直積極跟進殘酷虐待動物案件，並保證會作全面調查。

漁農自然護理署回應時指，動物只要在籠內能站立及轉身，有水及食物，生活環境就勉強合格。署方又指，收到有關虐待動物投訴後，到訪時發現場所不是作非法繁殖用途，故即使部分動物生活環境不太理想，亦僅以勸喻形式，要求事主交出過多的動物。

議員黃偉賢表示，有不少「愛心爆棚」的村民不斷收養流浪貓狗，卻未有能力照顧，以致出現貓狗被疏忽照顧或不恰當對待，「好心做壞事」。黃認為，政府應該出手規管，或由動物組織提供各方面的專業援助，以提升居住環境等。

香港愛護動物協會福利部行政經理柯慧賢稱，各個養殖場標準不一，即使向其投放資源，場主或會接收更多流浪貓狗，以致難以進一步提供援助。組織現時會向場主提供建議，如場所管理技巧、醫療援助、絕育等。柯建議政府應考慮立法，以監管動物數量，避免虐待動物的慘況。