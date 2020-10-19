政府正式撤回空置稅及專營的士服務草案　稱目前非合適時機

早前已有消息傳出，政府有意撤回《2019年差餉（修訂）條例草案》（即空置稅）及《專營的士服務條例草案》，運輸及房屋局今日（19日）正式宣布，因應最新的經濟情況、社會意見及早前相關法案委員會的意見，政府決定不會在本立法年度再推動就空置的一手私人住宅單位徵收額外差餉及引進專營的士的工作，並會於稍後按相關《議事規則》，撤回2條相關條例草案，並已就此致函內務委員會主席。

運房局發言人表示，在有關空置稅的法案委員會上，委員就有關徵收額外差餉的建議表達了兩極意見，社會上亦有強烈的不同聲音，加上考慮到最新的經濟情況，政府在平衡各方考量後作出撤回草案的決定，惟不排除未來有需要時考慮再推出建議。

發言人又指，社會上對《專營的士服務條例草案》亦是眾說紛紜，有意見認為引進專營的士可促進競爭，但亦有不少人擔心在經濟低迷的情況下，增設專營的士會進一步加劇業界面對的經營困難。因此，政府考慮到最新的經濟情況和早前法案委員會的意見，認為現時並非引進專營的士的合適時機。