政Whats噏：民主黨議員涉干擾選舉　陳恒鑌建議秘書處報警

立法會因應新冠肺炎疫情而延任一年，新一立法年度會期喺上周展開，喺一連兩日嘅事務委員會正、副主席選舉期間，三名民主黨議員分別被指涉嫌干擾選舉，其中許智峯涉搶選票、黃碧雲同尹兆堅分別涉偷走選票同埋投多一票。有建制派議員對事件感不滿，認為雖有議員以個人身份報案，但因涉議會事務，建議由立法會秘書處報案。秘書處回應話已向行政管理委員會報告，會再尋求進一步指示。

議員陳恒鑌今日(19日)就話，所牽涉嘅選舉同埋派票工作都係涉及議會事務，認為由秘書處報警會比較妥當，所以佢就其建議聯絡咗立法會秘書長陳維安。被問到建制派會唔會就今次一連串嘅事件，對涉事議員提出譴責動議，陳就認為，依家有好多譴責議案要處理，估計將新提出嘅譴責議案放上大會審議需時逾一年。秘書處回覆查詢時就話，秘書處將就上周發展事務委員會及環境事務委員會主席選舉期間，發生嘅事件向行管會匯報，並會就陳恒鑌嘅建議尋求行管會進一步指示。

本身許智峯因「搶手機案」而遭建制派提出譴責動議，嚟緊立法會亦會討論相關議案。被問到會唔會擔心建制派再提出新嘅譴責動議，許就話已經「預咗」，更已經問咗幾個法律意見，不過最後點應對都係「兵來將擋」，一切都要視乎民主黨嘅決定同安排。