菲律賓熱帶低氣壓或「升呢」颱風　料周三闖港800公里範圍

香港上周方掛完8號波，時隔數日可能又打風！天文台指，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓，根據其熱帶氣旋路徑圖推測，預料該熱帶低氣壓會於周三(21日)闖入香港800公里範圍，並持續增強，更有機會「升呢」為颱風，預計將於周四(22日)下午最接近本港。

晚上8時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約670公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，移向呂宋。

天文台預料，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日橫過呂宋並進入南海中部，隨後向西移動，大致移向越南中部至海南島以南一帶，接近周末南海北部風勢頗大及有雨。

根據天文台9天天氣預報，明日(20日)及後日大致天晴乾燥，氣溫介乎22至29度。周四起，相對濕度更跌至40%至70%，介乎22至28度，未來9天最「凍」的周五，最低氣溫更跌至僅21度。本周中後期至下周中，最低起溫於22至23度徘徊，周六(24日)及下周日僅部分時間有陽光，而下周一至下周三(28日)，大致天晴，日間乾燥。

天文台於今日(19日)晚上9時錄得氣溫25度，相對濕度65%，預測今晚部分時間多雲及有一兩陣雨，明日大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎22至29度，吹和緩東北風，初時離岸風勢間中清勁。展望隨後兩三日大致天晴及乾燥，內陸地區日夜溫差較大，早晚稍涼。接近周末雲量增多，風勢較大。