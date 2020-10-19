港府擬修例強制有病徵人士檢測　醫學會指未有共識

港府計劃推行新冠肺炎強制檢測措施，要求到私家診所求醫而有病徵的市民，或高危群組強制「驗毒」，多個醫療團體代表今日晚上（19日）與食物及衞生局局長陳肇始開會，討論強制檢測的安排。醫學會透露，當局提出在《預防及控制疾病條例》下增加強制檢測的法例，對象是有病徵求醫或有確診個案大廈的居民等，希望於第四波疫情來臨前推行，但會上意見分歧，醫學界普遍擔心會影響醫患關係，認為推行有困難。

醫學會表示，當局希望可盡快推行強制檢測安排，尤其是在第四波疫情爆發前實行。該會指當局除了強制有病徵求醫的市民檢測外，亦希望為高危群組強制「驗毒」。不過，該會指當局沒有明確說明如何執行，包括如何舉報不願檢測的病人，以及罰則等細節。會上有部分團體認為有關安排沒必要，指現時疫情處於低水平，質疑是否要以強制方式逼市民做檢測。

醫學會又指出，新冠肺炎的病徵十分廣泛，一旦推行強制檢測，港府要清楚列明何種病徵需要強制驗毒，否則若「好濫咁做」或醫生動輒報警處理，會破壞醫患關係，又擔心影響病人求醫意欲。該會又要求政府在推行措施前，要確保有足夠的樣本瓶提供予私家醫生，並要研究如何跟進病人有否接受檢測，以及有否足夠人手追蹤病源。

西醫工會會長楊超發認為，強制檢測是好事，但擔心推行強制檢測會令實際執行有困難，除了病人有機會諱疾忌醫，醫生為了不破壞醫患關係，更可能寧願不要求病人做檢測。他又指推行強制檢測會額外增加私家醫生的大量行政工作，希望政府可向私家醫生提供補貼。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則認為，一旦推行強制檢測，應讓市民方便領取及交回樣本收集包，才能令檢測流程更方便。