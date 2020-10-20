外地水上的士營運多年　接載觀光兼代步

香港水上的士啟航日期一拖再拖，項目由政府提出至明年試行長達廿年。反觀外國多個大城市的水上的士已經營運多年，除了接載旅客遊覽城市風光外，亦是居民日常出行選擇之一，當城市路面交通擠塞，水上的士便發揮疏導作用，經驗值得香港借鑑。

現時多個國家的城市均有水上的士，部分城市的水上的士主要服務旅客。例如，美國紐約的水上的士，其航線連接曼克頓區及布魯克林區，乘客可在船上欣賞到美國自由神像等地標。澳洲悉尼的水上的士則主要接待團體客，乘客可在船上舉辦商務會議、結婚派對等，但只限預約，亦沒有指定航線。

日本東京亦有水上的士，其航線圍繞東京灣區域，設有「田町」、「朝潮．晴海」及「天王洲」三個主要上落點，以循環線方式營運，並按區間收費。乘客途中可欣賞到東京灣沿岸的風景，以及著名的東京鐵塔。

除接載旅客外，部分外國城市的水上的士亦是當地主要公共交通工具。例如在泰國首都曼谷，路面交通十分擠塞，即使當地的空鐵，乘客於繁忙時段亦要等候數班車才能擠進車廂，因此沿市內主要運河提供服務的水上的士便受到當地人歡迎，相關主要航線有五條，設有三十三個上落點，免卻乘客飽受塞車之苦。

英國倫敦的水上的士亦是當地市民的主要代步工具，沿泰晤士河提供服務，主要有三條航線，並有廿四個碼頭供乘客上落，平均每二十至三十分鐘一班船，並按分區收費，成人單程船票收費介乎港幣四十至一百二十多元不等。