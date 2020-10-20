東方日報A1：港府救旅業得把口　水上的士臨門押後

港府推動旅遊大事做唔到，小事做不好！拖足近二十年的「水上的士」今年啟航夢碎，或閹割部分航點延至明年試行。主要服務觀光客的水上的士今年完成招標工作，原定年底可投入服務，惟運輸署承認，受新冠肺炎疫情影響，水上的士今年內無法投入服務，政府期望營辦商明年第一季先試行部分如短程服務。有議員對消息感失望，狠批政府用疫情為由再拖延啟航，施政不懂變通，未有把握時間在旅遊復甦前作好準備，錯失良機，倘施政風格不改，只會繼續失信於民。

政府二○○一年建議增設以服務觀光客為主的水上的士服務，惟當局一拖再拖，至一八年才邀請營辦商遞交水上的士航線服務意向書，原定一九年可投入服務，最終卻再延至今年三月才完成招標程序。水上的士當時與重啟服務的「中環—紅磡」航線綑綁招標，並由「富裕小輪」中標，其「中環—紅磡」航線已於六月廿八日啟航，運輸署當時稱水上的士預料可於今年底啟航。

不過，由於疫情持續反覆至今，水上的士最終未能兌現原定今年底投入服務的承諾。身兼海濱事務委員會成員的油尖旺區議員顏汶羽直言對消息感失望，批評政府一拖再拖，終要拖足廿年。他認為水上的士除服務海外客外，亦要兼顧本地觀光客及交通需要，斥政府用疫情為由押後只是藉口，直斥：「廿年前冇疫情你又唔開？」

顏續稱，因水上的士航點大部分都有渡輪服務，若試行啟用時只有短程服務，則形同普通渡輪。他又批評水上的士雖稱作「的士」，卻有固定航線，猶如「水上小巴」，促政府重新考慮營運方案，撤銷固定航線安排。

旅遊界議員姚思榮對消息亦感無奈，卻在意料之中，認為現時航空公司推出「環港遊」亦有市場，政府亦可借此推動水上的士，吸引本地旅遊。他又指，既然水上的士已延後，政府花時間確保各個碼頭配套完善，不能過分簡陋，令旅客留下壞印象。

本身是九龍西議員的蔣麗芸直斥，水上的士拖足二十年，然而未推出已要面對「外地客又冇、本地人又興趣唔大」的局面，炮轟政府施政不懂變通和「離地」，暗諷公務員辦事只懂按照指引工作，卻掌握不到如何制訂政策，故才會令政策推出的過程太長，最終令政策推出時已不合時宜。蔣質疑，水上的士是否亦已錯失推出的最佳良機，又斥若政府施政風格不改，相信只會有更多失信於民的政策出現。

運輸署回應指，因水上的士服務區域較廣泛及服務性質較多元化，營辦商需要較長時間籌備，原定以年底投入服務為目標，並已積極籌備工作，包括招聘員工、安排試航、安裝碼頭設施及建立電子售票系統等。不過，因水上的士是觀光旅遊性質，其財務可行性取決於旅客人數，在疫情持續嚴重影響訪港旅客人數下，政府期望營辦商可於明年第一季試行開辦「水上的士」部分服務，如短程服務等。本報向「富裕小輪」查詢最新計劃，惟截稿前未有回覆。

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