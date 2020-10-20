何志平專欄：專家之言

今年二月二十九日，美國總統特朗普成立了新冠病毒疫情控制專責小組，由副總統彭斯領軍。那天全美國有七十四個案確診。跟着下來的兩周，疫情急轉直下，是關鍵的轉捩點。

三月一日，紐約州出現了第一宗病例，是一名三十九歲的醫務人員周前從伊朗回到紐約的家裏來，隨後感到呼吸困難和發熱。翌天便被確認為新冠病毒感染。因為這第一個病患者是醫療人員，知道疫情的傳播威脅，於早期懷疑不適時便自我隔離，不致釀成社區感染。紐約的第二宗個案發現在三月三日，一個在紐約曼哈頓工作的法律人員受到感染，旋即爆發了百多人受感染的社區傳播事件，是紐約第一宗人傳人的源頭病號。

三月四日，全美有二百一十七確診病例，紐約佔十一例。特朗普在白宮與航空公司高層會面時說：「世界大部分地區，飛行班次是安全的。」

三月六日，全美確診四百零二例，紐約佔四十四例。總統在位於亞特蘭大的國家疾病控制中心，說：「任何人想要病毒測試檢查都可以得到測試……」

三月九日，全美確診九百五十九例，紐約佔一百四十二例。總統推文說：「去年三萬七千美國人死於普通流感，平均每年都有二萬七千至七萬人喪生。我們也沒有關閉甚麼地方，生活和經濟也如常。現在只有這些新冠病毒個案和二十二人死亡……」

三月十日，美國有一千三百例確診個案，紐約佔一百七十三例。總統在國會山上會晤共和黨議員時說：「嗯！這是出乎意料的。這是從中國傳過來的東西，它打擊了超過一百個國家！我們已經做好了準備，我們正在做得很好。它將消失。只要保持冷靜，它將消失。」

十一日那天，全美確診人數為一千七百人，紐約有二百一十六例。特朗普在白宮橢圓形辦公室向全國廣播：「為了防止病毒新個案進入我國境內，將在接下來的三十天內中止所有從歐洲到美國的旅行。這項新規定的在周五（十三日）午夜生效。」

三月十二日，美國當日共二千二百確診病例，紐約佔二百一十六例。特朗普在白宮會見愛爾蘭總理時說：「你想一想，美國，由於我的作為和我領導的班子對中國的所作所為，現在只有三十二人死亡。其他較小的國家的死亡人數也很多。三十二死亡個案是太多了些，但是當你比較來自其他國家的數字，你就會為我們的成就而驚訝！」

從三月一日至十二日，在紐約大都會看守所內，我天天都從電視新聞廣播節目中跟蹤疫情的發展。三月中旬的那一天，看到電視節目上批評總統特朗普對這疫情老是一臉不在乎的態度，一句關於防禦的話也沒說。之後又播放了一位威廉‧沙夫納教授的訪問。他是美國田納西州範德比爾特大學醫學院傳染病及流行病學的醫學專家。他說在這階段，最重要是不要驚慌，要保持隔離和距離。新冠病毒和流感和非典肺炎一樣，都是呼吸系統疾病，由飛沫和空氣傳播，所以鼓勵公眾保持良好的手部衞生、身體疏遠隔離和佩戴口罩。

身旁的鄰居「艾凡」（假名）是生物工程師，懂些醫理。他馬上拍掌贊同：「你看，我們那總統老是說病毒疫情不是一回事，而染病人數每日以幾何級數的上升，一點預防的意識和呼籲也沒有，真是白白的浪費了大好時間，浪費了可貴的生命！」

我回應道：「沙夫納教授是四十多年前我在範德比爾特大學唸醫學博士時教我流行病學的老師！他曾叮囑我們，大型流行疫情爆發時，是分秒必爭的，不管是甚麼病毒，最有效的應變方法是隔離！十七年前我在香港政府工作時碰上了非典肺炎（SARS），最後也是靠隔離、洗手、戴口罩這幾招走出生天！」

艾凡感嘆的道：「領導不懂不要緊，能廣納專家進言便好了！奈何偏偏有人不懂、不問、也不聽。希望你們香港沒有這樣的領導！」