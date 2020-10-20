探射燈：劣質家用美容儀6成釋鎳超標　最高150倍

家用美容儀在疫情下廣受歡迎，但檢測發現部分重金屬釋放量超標，並可造成過敏、低溫燙傷或美容效果不佳等。

家用美容儀在疫情下廣受歡迎，各式儀器聲稱可改善皮膚衰老、瘦身及纖體等，但內地近日研究多款網購平台高銷量的家用美容儀，發現逾半儀器重金屬鎳釋放量超出歐盟標準，最高超標近150倍；專家亦擔心部分劣質儀器會造成過敏、低溫燙傷或美容效果不佳等。有本港皮膚科專科醫生直言接獲不少人使用儀器後求診，「執手尾」個案更愈來愈多，忠告市民應審慎使用這些儀器。

家用美容儀成「疫市奇葩」銷量激增，各式儀器應用原理包括微電流、電離子、射頻電波、LED等，標榜可達致「提拉瘦臉」、「淡化皺紋」、「抗衰逆齡」等。廣東深圳消委會近日測試10款家用美容儀，發現其中6款儀器重金屬鎳釋放量超出歐盟標準，最高超標近150倍，長期接觸可能存在健康安全風險，甚至引起過敏反應；其中2款儀器使用時更可能存在低溫燙傷的風險；有5款電離子型美容儀的2次清潔卸妝效果不明顯。

有內地專家表示，目前家用美容儀不屬於醫療機器管理範疇，無硬性規定進行臨床驗證，相關部門也沒有推出行業標準，有企業為增加銷量誇大宣傳效果，甚至炒作。深圳市品質消費研究員呼籲，在國家強制性標準實施前，相關企業需保持產品質量。

皮膚科專科醫生侯鈞翔亦指，不時接獲有人使用儀器後求診個案。不少使用射頻或光學去改善皮膚效果的儀器，過量使用可導致皮膚灼傷及過敏情況；部分儀器如塑身棒的電鍍過程中，可能會產生重金屬鎳，過量吸收會引致第四類特殊過敏反應，即皮膚持續性發炎，會紅腫及痕癢，一般普通療程未必可根治，需要清除過敏原。

另一皮膚科專科醫生陳衍里亦指，家用美容儀器沒有監管，曾接獲有病人使用治療暗瘡的LED藍燈後，黑色素反而增加。

立法會議員容海恩指，疫情下市民在家美容增加，惟市面的美容儀器缺乏監管，部門對規範網購亦分工不清，令消費者權益得不到保障，促當局主動檢測。