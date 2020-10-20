網民熱話： 茶餐廳「漂浮螞蟻奶茶」奉客　食客險當茶葉吞下

有網民發現外賣熱奶茶中有多隻螞蟻屍漂浮，嚇得胃口全失。

正想享用食物之際，卻乍見食物滿布昆蟲屍體，恐怕讓人胃口全失。近日有食客於九龍灣一間茶餐廳外賣熱奶茶，驚見茶面漂浮多隻螞蟻屍。「螞蟻奶茶」令網民對餐廳的衞生存疑，餐廳負責人雖立即「跪低」道歉，可是網民卻不收貨，究竟原因為何？

網民 Sonata JS 在 Facebook 群組「中伏飲食報料區」指，於九龍灣一間茶餐廳購買一杯熱奶茶。當準備飲用時，乍現奶茶表面有數顆黑色漂浮物，最初只以為是茶葉。仔細看才發現漂浮物竟全是螞蟻，而且數量至少有6隻，被網民謔稱「漂浮螞蟻奶茶」。

餐廳負責人鄭生回覆貼文指，「對事主嘅不幸遭遇，講句唔好意思」。其後他以100杯奶茶價錢，購買等值的口罩，免費派發給其他食客，希望獲事主原諒。東網記者再向鄭了解，他承認事件是員工過失。至於有網民質疑為何不直接賠償給事主，他解釋尚未找到事主，又不想有人趁機「白撞」，所以用口罩補償。

有網民直斥食肆衞生欠佳才導致「螞蟻奶茶」出現，「有咩可能喺杯茶度出現？好過分！」「咁多隻蟻，店員都冇發現？肯定係慣犯」。不過亦有網民搞笑稱，這杯奶茶含豐富蛋白質，「有益，補身，延年益壽，百毒不侵」。

網民有話說：

Paul Kit：我都試過，食完大閘蟹送的薑茶，超多螞蟻，換過碗亦一樣！

Almen Lau：好核突

Shu Shu：咁都畀得人飲

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：