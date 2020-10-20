美國制裁5間香港公司　涉違反伊朗制裁

蓬佩奧（小圖）宣布制裁違反伊朗制裁的中國公司和人士。

美國國務院周一（19日）宣布，將2名中國男子和6個中國實體列入黑名單，包括5間香港船運公司，指控他們與伊朗航運公司（IRISL）有業務往來，甚至協助該公司避過美國制裁。

國務院表示，被列入黑名單的企業包括Reach Holding Group（Shanghai）Company Ltd.，以及5間香港註冊公司Reach Shipping Lines、Delight Shipping Co., Ltd.、Gracous Shipping Co.Ltd.、Noble Shipping Co.Ltd.和Supreme Shipping Co.Ltd。而Reach Holding行政總裁Eric Chen（又名Chen Guoping）與總裁Daniel Y. He（又名He Yi）亦被列入黑名單。

國務卿蓬佩奧表示，今次行動是向全球持份者發出警告，任何人與伊朗航運公司做生意，將承擔遭美國制裁的風險。國務院亦指控上述實體為伊朗航運業提供重要商品或服務，其中Reach Holding Group及其旗下的Reach Shipping Lines協助伊朗航運公司及其子公司逃避美國的制裁。