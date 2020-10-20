馬鞍山溪澗儲水池變華清池　大嬸再次出動洗衫擦牙

近日網上瘋傳一段影片，顯示一名肥胖大嬸在馬鞍山一儲水池旁若無人赤裸浸浴，引起社會熱烈討論。現場為牛烏水塘對下的溪澗，自錦英苑起步，步行約20分鐘已可到達。昨午(19日)一名肥胖大嬸與一名中年大叔結伴到場，亦帶同一盆衣服及一包洗衣粉，站於水池上的石頭洗擦衣服，稍後取出數個5公升裝的水樽載滿山水後離開溪澗。

今早(20日)9時許，東網記者再次到訪現場，發現一名戴黑色帽、身材肥胖女子帶同牙膏、牙擦、洗衣粉及5公升裝的水樽到場，惟該名女子正在洗擦衣服，對記者的提問不作回應。她完成洗衫後，繼而洗餐具，然後在溪澗取水擦牙，漱口後將水吐入溪澗。最後，她用水樽載水踩單車離開。而該名女子攜帶的環保袋、斜孭袋款式，與昨日記者到訪時，見到肥胖大嬸所用的環保袋、斜孭袋是同一款式，不排除兩名女子為同一人。

早上10時許，一名男子帶備手拉車、大水樽、衣服到場，疑似到上址洗衫。期間，有行山市民經過，警員亦到山上巡邏。另外，有街坊指，在夏天有不少人到上址浸水，男女都有。