何君堯促推行司法改革　法官要受得住市民批評

本港司法機構有不少外籍法官，也有海外的非常任法官，但近月有多名外籍法官辭職及表明不留任，議員何君堯認爲此舉不恰當，又形容司法機關「高高在上」、「自我」，縱容濫用司法覆核，認為本港需要一場由上而下的司法改革，以維護法治、彰顯公義。何認爲，法官的表現也必須「接地氣」，既要受得住市民批評，做事也要公平公正。

何君堯認爲，目前本港海外非常任法官人數超越本地常任和非常任法官多接近一倍，且「顯得十分老態」，質疑他們對本港回歸後帶有中國特色的普通法發展貢獻有限。另外，由於所有海外非常任法官都來自英國、澳洲等普通法國家，在「五眼聯盟」不斷圍堵中國之下，如果這些法官集體辭職，將對本港造成負面影響。

何建議考慮任命新加坡、馬來西亞等同爲實行普通法地區的法官，而且文化一樣中西文化薈萃，相信會更加「接地氣」。改革團隊組成也應年輕化，給予海外法官培訓、加强對基本法及內地司法的認知。

何形容司法機關「高高在上」、「自我」，不但縱容濫用司法覆核，導致回歸後司法覆核數量飆升，判詞使用法律文字極其拗口，晦澀難懂，利用語言及專業屏障，將精英管治與普羅大眾區隔。他建議司法機構作出檢討，提高接納司法覆核申請的門檻，並將判詞現代化，少作無關痛癢的討論，促進司法的精簡發展，稱此舉有利公眾利益。

另外，他認爲終審法院常任法官數量應該增加至6名，本港也需要量刑委員會，指引法官量刑標準。他強調，此舉並非干涉司法獨立，而是增加法律本身的公正及促進量刑過程的透明度，確保法律的公正和公眾利益。