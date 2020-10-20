醫生指通報拒檢測病人非篤灰　醫學會：未有一致意見

港府計劃推行新冠肺炎強制檢測措施，要求到私家診所求醫而有病徵的市民，或高危群組強制「驗毒」，多個醫療團體代表昨日(19日)與食物及衞生局開會討論。有份出席昨日會議的「醫護誠信同行」主席林哲玄今早(20日)在電台節目指，會上意見紛紜，對醫生相關責任未能達成共識，但大致認同倘懷疑病人染疫都應安排接受檢測，最終要靠醫生臨床判斷。林認為，若落實安排，醫生向政府通報拒絕檢測的病人名單，並不算「篤灰」，只是跟進病人情況。

他又指，在控制傳染病方面，醫生、病人，以至整個社會都有責任，認為政府重點不是要罰市民，而是要呼籲大家提高警覺。

醫學會則透露，會上未有一致意見，部分醫生擔心難以執行，預料當局傾向要求私家醫生網上通報，但按指引醫生要保護病人私隱，不能胡亂向他人透露病人情況，擔心若方案落實，會破壞醫患關係。

他續指，在疫情放緩下，政府推行強制檢測會觸動市民的神經，甚至產生很多陰謀論，令人懷疑當局的目的，亦要解決不同醫生對同一名病人是否要接受檢測出現分歧的情況。他亦質疑食衞局未必清楚私家醫生每日處理的病人數量，反問若最終落實安排，政府檢測人手能否配合。