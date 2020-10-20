本地遊放寬至30人　業界批利潤少難「止血」　促盡快恢復通關

政府今日(20日)宣布放寬本地遊的限制人數，容許每團人數上限為30人，不受4人限聚令所限，最快於本周五(23日)生效。旅行社東主協會會長葉慶寧認爲，放寬本地遊人數確實可令部分旅行社有工開、旅遊巴有生意，但對整體旅行社的收入幫助有限，因本地旅遊市場細，過去只有少於30間旅行社會辦本地團，而且利潤少，單靠本地遊難以挽救本港旅遊業，業界最希望當局會盡快恢復通關，要有外地旅客來港，業界經營環境才會有實質的改善。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良指出，疫情重挫旅遊業，不少旅行社在疫情下被迫停業，逾9成業界的生意額急跌8成，部分惟有轉做網購或銷售口罩，以求得一線生機。他形容，業界在過去大半年「不斷流血」，惟政府支援有限，保就業計劃亦即將完結，擔心未來或有旅行社「捱唔住」。

姚又表示，現時疫情放緩，當局早前已放寬部分處所的防疫措施，加上港人抗疫多時，需要「抖抖氣」，每逢假日均有大批市民湧至郊外，認為適當放寬人數限制屬合理要求。他提到，屆時業界將配合港府的防疫措施，包括量體溫及佩戴口罩等，並把旅遊巴載客人數減至載客量一半，冀能令市民恢復信心。

香港旅遊從業員聯會主席葉志偉亦指，不少導遊在疫情下收入大減，部分已被迫轉行至保安，或要擔任兼職及借貸度日，相信本地遊人數限制放寬後，有助業界復甦。不過，他擔心措施或引來社會反對，憂慮引發新一波疫情，認為當局應提供清晰的防疫指引，供業界跟隨。