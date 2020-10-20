今年錄119宗耳念珠菌　感染個案2個月急升近倍

耳念珠菌在公立醫院恐現大規模爆發！截至8月中，本港公立醫院全年共錄得60多宗耳念珠菌個案，惟事隔僅約兩個月後，至昨日(19日)感染數字已急升至119宗，數字攀升近1倍，而全部個案均出現在九龍西聯網。據了解，醫院管理局打算擴大篩查範圍，包括為曾經入住九龍西聯網醫院、入住過特定安老院舍等病人抽取身體樣本，以防他們帶有耳念珠菌。東網記者正向醫管局了解事件。

耳念珠菌是念珠菌的一種，而念珠菌是人體的常在菌，腸胃道或口腔都可能存在，但在免疫力極度低下的情況下，例如幼兒、老年人、癌症等重症病患，或是長期使用抗生素的患者，就可能感染。感染耳念珠菌的症狀就跟一般念珠菌一樣會發燒、疼痛和疲勞，嚴重會引起敗血症。按國際數據，入侵性耳念珠菌感染的死亡率可高達30%至60%。

本港去年有20宗耳念珠菌個案，首宗患者曾到瑞士旅遊，回港後在瑪嘉烈醫院深切治療部留醫。在今年錄得的個案中，全部集中在九龍西聯網，遍及仁濟醫院、瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院等，當中內科及老人科男病房及女病房、神經外科與外科病房均出現爆發個案。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，絕大部分帶有耳念珠菌者都可靠自身免疫系統對抗，不易受到感染，但免疫力極差的病人卻容易受到感染，建議醫管局應擴大篩查範圍至聯網內不同醫院病房，且減少共用儀器。