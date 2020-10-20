林鄭硬推明日大嶼　死撐填海是可行選項　議員斥不盡不實促煞停

本港土地供應不足，港府卻經常被揭任由靚地荒廢。特首林鄭月娥今早(20日)出席行政會議前直言，社會要認清若香港不發展郊野公園、濕地等地方，就需要明日大嶼。她指與香港人一樣都很珍惜郊野公園、濕地等高生態價值地方，而這些地方因為地勢陡斜很難發展，但同時收回土地仍然極為困難，因為土地上仍有作業，因此認為填海是可行選項。

林鄭表示，最近接受報章專訪時提及本港土地供應問題，是要展示現屆政府開拓土地的決心不減，不會因為經濟逆轉或者地產市道下降而調整，因為歷史告知，開拓土地是一個漫長過程，亦可能會引發不同的司法覆核，而且停頓後再重啟有一定困難，因此如果停下來，會有很大後遺症，所以政府有決心繼續多管齊下，增加土地供應。

她指政府未來會繼續動用被稱為「尚方寶劍」的《收回土地條例》，收回近400公頃私人土地，是過去5年的20倍，但運用時要好小心，確保滿足到公眾需求，以防引發司法覆核挑戰。她續指在引用條例時，要證明所收回土地是用作公共用途，是有一定門檻，所以要先完成規劃，證明土地是用作公共用途，否則如果收回土地後用作轉售，好容易會受到挑戰。

林鄭又提到香港的土地有限，但香港人重視郊野公園、濕地，而香港很多地方都有斜坡，所以若要有大規模的用地，填海是其中一個方法，而明日大嶼有其優勢，有關地理位置可以建立好的交通網絡，亦有望打造成為第三個核心商業區，同時可用作處置建築廢料。

議員譚文豪批評林鄭的說法不盡不實，指香港除了郊野公園土地外，尚有近3000公頃的官地預留給原居民興建丁屋，即使撇除斜坡等難以開發的範圍，該批土地亦多達數百公頃，甚至粉嶺高爾夫場仍有約140公頃未被收回建屋，「政府寧願收回每個市民都能用到的郊野公園土地，都不願意收回有錢人才會去的高爾夫場土地，這是甚麼道理？」

譚指，政府是於基於2030年後估算本港人口將超過800萬人，才建議填海興建明日大嶼，但連串社會事件發生後，香港再次出現移民潮，而內地人亦未必想再來香港定居，他認為政府應該重新評估未來人口增長趨勢，亦不再需要興建明日大嶼。他又指，明日大嶼會掏空香港庫房，「整個庫房只餘8000多億港元，如興建明日大嶼，就算是分期支付工程費，期間都會影響到其他基建及利民措施不夠資源推行。」