大環村非法開路　區議員擬召地政等部門到區會質詢

西貢大環村丁屋群外官地遭人非法開闢道路，事件揭發至今逾半個月，政府部門仍未執法，只派人在官地豎立圍網，並安排保安駐守。區議員批評當局採取的行動治標不治本，強調當局必須盡快提出檢控，又計劃要求環保署、地政總署等部門到區議會接受質詢，正面交代如何跟進事件，不容許當局不了了之。

東網記者今日(20日)早上再到大環村現場視察，未有發現政府人員在場，該處被人非法開闢的官地已豎立圍網，現場繼續有一名保安駐守。現場消息指，由於圍網已經豎立，加上有人看守，政府將不會再派人到現場跟進。

一直跟進事件的西貢區區議員范國威表示，據他了解，當局由本月1日起已派保安員駐守該處，即使加上當局近日在該處豎立圍網，對事件只是治標不治本，「當局的行動根本無阻嚇力，不是靠豎立圍網、派保安守着就能解決問題，當局打算派人守到何時，只是在浪費公帑。」他認為，要解決事件必須有人就霸佔官地一事承受法律責任，否則只會引來更多人倣效，在其他地點繼續為私利而破壞及霸佔官地。

范表示，計劃在西貢區議會轄下的環境衞生、氣候變化及漁農委員會，就大環村官地被人霸佔一事提出提問，要求環保署、地政總署等涉事部門派人出席會議，當面回應議員質詢，讓當局無法再迴避事件。他又認為，現時除了重新圍封該官地外，當局應考慮如何還原官地的本來面貌，建議漁護署派人到現場視察如何在該處重新種植植物，將光禿禿泥路恢復成綠油油的山坡，相關修復費用可事後向涉事者追討。