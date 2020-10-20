熱帶風暴沙德爾料周四逼近港600公里範圍　風勢大不見暴雨

香港天文台今日(20日)表示，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「沙德爾」，預料本周後期逼近香港以南600公里範圍，距港較上星期的熱帶風暴「浪卡」遠，出現狂風暴雨的機會較微。

在正午12時，「沙德爾」集結在馬尼拉之東北偏東約320公里，預料向西移動，時速約28公里，移向呂宋，並於今明兩日橫過呂宋，進入南海中部，隨後向西移動，大致移向越南中部至海南島以南一帶，接近周末南海北部風勢頗大及有雨。天文台預料，「沙德爾」明日(21日)將進入香港800公里範圍，周四(22日)至周五(23日)逼近本港以南600公里範圍，並再升級成強烈熱帶風暴，其後亦會進一步升級成颱風。雖然「沙德爾」將增強至颱風級，比「浪卡」強兩級，但距離香港較遠，出現狂風暴雨的機會較微。

本港天氣方面，乾燥的東北季候風會在未來一兩日持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，早晚稍涼。此外，一股東北季候風的補充會在接近周末抵達華南沿岸，屆時沿岸地區及南海北部風勢頗大，周五至下周日(25日)吹清勁北至東北風，離岸間中達6級的強風程度，直至下周一(26日)減弱。隨着高空反氣旋稍為增強，下周初華南天色好轉，大致天晴，日間乾燥。