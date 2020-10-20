陳同佳未赴台自首　管浩鳴：至今仍未取得台證

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月刑滿出獄後至今未赴台自首，一直協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴今(20日)表示，到目前為止都未能取得入台簽證，正等候台灣律師之消息。本港保安局指，現時尚未收到台方就陳同佳赴台的新訊息，但已經向台方所指的單一窗口聯絡就此聯絡台灣當局。

案中死者潘曉穎父母為陳同佳發出最後通牒，要求本月23日（周五）前赴台自首，否則不會為他求情。保安局回覆東網查詢時指，兩地警方可透過警務合作渠道展開研究行程上的安排，但前提是接收方容許有關人士入境，而荃灣石棺案是警務合作的其中一個例子。

保安局指出，一直希望可以促成陳同佳盡早到台灣投案，但香港現時沒有法律賦予政府權力強行將陳同佳送到台灣接受審訊，政府亦沒有權代陳同佳作出赴台的安排。儘使陳同佳已表達願意赴台自首，但仍需待台方發出入台證，其後兩地警方便可透過警務合作渠道展開研究行程上的安排。過往警務聯絡，曾通過雙方工作層面，作出可行的合作安排。

保安局又指，待台方及早批准陳同佳入境後，任何合法可行的安排，都會努力提供協助；並希望台方不作政治考量，務實處理事件。

2016年3月於荃灣發生一宗石棺藏屍案，案發後有3名疑犯潛逃台灣。其後於同年的4月11日，本港警方的聯絡事務科與台灣當局早作預先安排，台灣警方在台北桃園機場將3人移交給香港警方，並由3名港方警員陪同涉事3人乘飛機回港。由於香港與台灣之間沒有引渡條約，警員被派到台灣只是「陪同」3人返港，當飛機抵達香港機場後，警員便在飛機上宣布拘捕涉事3人