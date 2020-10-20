機場地勤保安成疫下重災行業　1萬工人及長者獲派發食物包

疫情下各行各業出現裁員潮，工聯會副理事長、香港民用航空事業職工總會副主席李永富指，不少打工仔疫情下被「打爛飯碗」，即使暫時保住工作，亦要面對開工不足或被迫放無薪假等情況，當中機場地勤及保安更是重災行業，工時不足的等情況下，又失去領取低收入家庭津貼的資格。有團體向生活有困難的工人及長者派發1萬個食物包，

任職機場地勤、逾50歲的胡先生(化名)指，他年初起被公司要求每月放1至2星期無薪假，每月總工時跌至少於192小時，未能領取1400港元的全額高額「低津」，超時補水及獎金一概歸零，收入由原來的約2萬港元，銳減至僅得1萬港元。他透露，有工友一個月只獲安排上班數天，每月工作144小時領取基本津貼的要求亦未能達到，對生計構成嚴重影響。

另外，外界盛傳國泰將於本周內公布裁員計劃，胡坦言不少機場職員對此感憂慮。而李永富亦指，國泰裁員會影響整個產業鏈，料機場餐飲、零售、清潔等均會受影響，惟國泰仍未聯絡香港民用航空事業職工總會，商討裁員計劃及詳情。

工聯會康齡服務社早前啟動愛心食物社區支援計劃，分階段向生活有困難的工人及長者派發1萬個食物包，首階段3000個已向長者派發，下階段將向失業或開工不足的工人發放4200個食物包。