因警夾口供控方不再舉證　兩青年脫擾亂秩序罪

政府去年10月訂立《禁蒙面法》後惹來市民反彈，多區發生示威抗議。兩名青年被指在示威現場大叫「死黑警X你老母」等說話，並煽動群眾參與，因而被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。案件早前審訊時，作供警員遭質疑與同僚「夾口供」，書面證供內容亦與現場片段不符，最終案件今（20日）在屯門法院續審時，控方決定不提證供起訴兩人，法庭遂判兩人無罪釋放。

兩名男被告為同樣是26歲的運輸工人趙樂和地盤工人盧國威。控罪指他們於去年10月7日，在元朗阜財街的公眾地方作出擾亂秩序的行為，即指罵警方並煽動群眾參與，意圖激使他人破壞社會安寧。

控方今向法庭表示不提證供起訴，裁判官遂裁定案件表面證供不成立，兩被告獲無罪釋放。

辯方在庭外表示，早前盤問完警員後，已和控方商討，至昨晚獲告知控方將不提證供起訴被告。辯方明言情況並不常見，但滿意結果。被告則認為這是正常結果，但仍未決定會否就警員的證供問題有跟進行動，又稱不會因本案而不再參與遊行示威活動。

警員林華彬早前作供時，遭辯方質疑他供稱警誡被告和將被告帶返警署的時間，與其書面證供不符，直指是林與同僚「夾出嚟」，林最初承認其事，至翌日繼續作供時又改口否認。此外，林的書面證供顯示他拘捕被告後便即時警誡，但現場片段卻顯示林並非即時警誡，林承認沒有準確記錄。