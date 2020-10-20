「快必」被扣押43日　就5項控罪申請終止聆訊

人民力量成員「快必」譚得志，繼今年1月因涉煽惑他人參與未經批准集結而被起訴後，日前又因今年3月至7月多次擺街站時涉高喊「五大訴求 缺一不可」和「黑警死全家」等口號被警方國家安全處拘捕，目前仍被扣押在荔枝角收押所。其黨友陳志全今(20日)到收押所探望快必，透露正就譚涉及煽動文字的5項控罪向法院申請終止聆訊。

陳志全表示，快必已被扣押43日，目前精神、健康情況都好。陳又指，由於案件仍未正式開審，而律政司早前亦指會將案件轉至區域法院審理，屆時需再排期，因此現時仍不清楚他會被扣押多久，因此他們與律師相討後決定向法院申請終止聆訊，以較快及較直接的形式「還快必公道」。陳又指，由於煽動罪初犯的最高刑罰為監禁2年，故申請終止聆訊較司法覆核合適。

陳形容今次申請終止聆訊勝算是未知之數，但相信無論結果如何，敗訴一方會提出上訴。陳認為，煽動罪違反《基本法》及《人權法》，批評當局以言入罪，使用殖民地時代「惡法」，令快必即時失去自由；又指許多市民關注煽動罪的定罪標準，認為有需要弄清楚，以免市民活於恐懼當中。