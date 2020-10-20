康宏指核數疏忽索償6億　安永獲准延期交抗辯書

康宏環球控股聯同集團旗下之康宏財務、康宏理財服務及康宏深圳控股，4間公司（下合稱原告）於去年12月入稟高院，民事控告其核數師安永會計師事務所疏忽，要求安永賠償。案件今天（20日）在高院聆案官法庭提訊。聆案官應被告安永要求，將它呈交抗辯書的限期押後4個月，至明年2月22日。

被告安永的律師今天向聆案官披露，原告方面雖在2018年已向被告預告會提訴訟，並在去年12月正式入稟，但要到今年8月下旬才呈交申索陳述書。其申索陳述書長逾210頁，涉及極之複雜和數量龐大的核數證供，索償金額更超過6億港元。之後被告向原告索取逾160份相關文件，但至今原告仍在搜索中，仍未能將之交到被告手上，被告因此無法準備抗辯。為此被告請求聆案官准許，將呈交抗辯書的限期，押後6個月至明年4月。

雖然原告方面表示，下周起便可把第一批被告要求的文件送出，並承諾所有文件會在1個月後送達，因此要求聆案官暫時先將交抗辯書的限期延後28日，到時再審議準備進度。不過聆案官就認同被告的說法，指被告的準備工作受到拖累，因此決定批准被告的延期要求，但所延期限由被告要求的6個月酌減至4個月。