網民熱話：違泊路邊阻巴士　無賴男女反叫車長道歉？

不少失魂司機會將車泊在路邊，若發現阻路一般人都會匆匆駛走，不過亦有人用另類方法處理。今日(20日)網上熱傳一條影片，片中兩名年輕男女將車停在路邊阻礙巴士前進，但二人卻怪責車長不禮貌兼「阻住」，期間非常寸嘴的女子更與乘客展開罵戰。

片段開始，私家車上兩名男女已上登巴士，二人指摘車長未有「好聲好氣」叫他們將車駛走，期間長髮女子說：「我哋係唔X褪，你講句對唔位住咪得囉！」有女乘客聞言，反問二人：「依家邊個阻住」，又有乘客說「打X佢」，隨即「撻着」長髮女，叫對方落車，又大聲質問：「邊個要打X，嚟啦，講啦。」舉手走向乘客位置，「係咪你？係咪你？」又大聲爆粗叫乘客「收嗲」。

有女乘客質疑長髮女「飲大兩杯」，對方直認不諱，「我係飲大兩杯，咁點呀？....你趕住返工啫，我唔X趕」。至於男方則一直糾纏着車長要他道歉，不過車長未有回應，最後惟有打電話回公司求助。

片段惹來網民熱烈討論，其中長髮女的行徑更成為焦點，「好MK呀，原來仲有MK妹，好惡呀，好驚驚呀」、「非法泊車都咁惡」、「私家車係合法停車場？咪X玩啦，報警搞掂，使咩同佢講野，叫佢唔好笠水」，有人甚至建議將二人人肉起底。

九巴發言人指，今晨6時許，一輛由何文田愛民邨開出的17線巴士，駛至常盛街近德蘭中學時，受一輛停泊於馬路旁的私家車阻礙，未能駛過，車長要求私家車讓路。私家車上一對男女及後登上巴士，與車上的乘客發生口角。車長報警求助，該男女在警員到場前離開。

網民有話說

Kino Wong：最好就係直接關門報警，話有人騷擾司機，跟住警察應該好快會到

Kit Lam：其實個男好冷靜講嘢，係條女激動

Chiu Lok：應該可以紅三年

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