4人禁聚令等措施延長至10.29　政府指已與11國家達成旅遊協議

新冠肺炎疫情漸趨平穩，確診個案由早前的高位回落，惟港府表明現階段並無條件放寬社交距離措施。現時多項社交距離措施將在周四(22日)午夜屆滿，食物及衞生局局長陳肇始今日(20日)公布，大致維持現行防疫抗疫措施，包括食肆堂食時間維持至晚上11時59分，並繼續維持4人一枱；酒吧及夜店維持每枱2人；禁聚令維持4人聚集上限；以及口罩令繼續生效，相關措施有效期至下周四(29日)。

另外，部分限制則可獲放寬，包括泳池將容許進行隊際運動，例如韻律泳、水球、輕艇水球和水底曲棍球，期間每個場地上的運動員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則；博物館可根據其表演場所的指示，恢復現場表演；本地旅行團及不涉餐飲的婚禮儀式人數上限亦獲放寬。措施周五(23日)起實施。

對於本港未與台灣進行旅遊氣泡，商務及經濟發展局局長邱騰華指，香港與其他地方進行商討時，主要基於兩地在疫情上的防控情況，以及雙方的自願性，目前已有11個國家與香港達成旅遊協議。