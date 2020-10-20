地盤工認向警署側門投汽油彈　官質疑以較嚴重控罪起訴基礎

地盤工人於去年10月與其他人向旺角警署側門投擲汽油彈後當場被捕，他今（20日）在區域法院承認一項有意圖而企圖縱火罪，獲准保釋至本月29日進行求情。而在被告答辯前，法官一度指案情中沒列出指控被告有危害他人生命的意圖的證據，質疑控方以這條較嚴重的控罪行來起訴的基礎。

21歲被告林小雄，承認於去年10月14日在香港旺角警署外，連同黃臨福與他人企圖用火損壞旺角警署側門，藉此危害他人生命，或罔顧他人生命是否受到危害。而同案黃臨福早前潛逃台灣失敗，現正被扣留在內地，法庭已向他發出拘捕令。

法官郭啟安甫開庭便向控方提出質疑，指控方並沒有證據證明被告藉縱火以傷人或罔顧他人生命，卻以較嚴重的有意圖而企圖縱火罪作檢控，又指控方把針對其他涉案人士的證供放入被告的案情做法並不恰當，坦言：「同枱食飯，各自修行」，指二人一起行動也可有各自的想法。

控方回應被告與黃臨福夥同犯罪罪責相同，又指黃與他人的訊息紀錄中，有提及「為手足報仇」圖傷害警方等。法官打斷控方陳詞，指該些證供只可用以針對黃，又問:「你哋啲精明嘅警察，有無問番被告知唔知黃嘅訊息、有無比番訊息比被告睇、有無比被告解釋啊？」，重申控方並沒有證據顯示被告與黃有同樣的意圖。

控辯雙方經休庭商討後，控方指案件的環境證據，顯示案發地點乃警署側門，會有警方戒備及出入等，認為有足夠基礎支持控罪中「罔顧他人生命受到危害」的元素，而辯方亦同意。

郭官聞言指若非辯方同意，法庭不會接受控方說法，直言根據法律原則，若案件存在兩種同樣可能出現的情況，控方應以對辯方較有有利的情況來作考慮，着控方要公平處理，亦着辯方求情時應弄清楚被告犯案的動機及原因。

被告認罪後承認的案情指，去年10月13日晚上9時許，旺角警署已遭一群身穿黑衣蒙面人士投擲多枚汽油彈。翌日凌晨，被告與他人向旺角警署側門投擲汽油彈後逃去，過程遭警方監視。

被告其後被捕，他在警誡會面中表示在案發前一晚曾收到陌生來電，對方指有他女友的裸體圖片及想叫他做事。被告其後與一批人會面，並被帶到一大廈換衣服、戴頭套等，並給他一枚汽油彈。他犯事後逃到花園街後巷，內心過意不去覺要負責任。