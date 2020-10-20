男子油麻地找換店兌50萬美金遭4賊截劫　熱心市民合力制服1匪

油麻地彌敦道570號基利商業大廈，今日(20日)下午2時許，2名男女離開上址期間，突然有4名黑衣人衝出，不由分說用鐵錘襲擊及搶去事主身上裝有美金的手袋，期間，雙方進行糾纏，大叠鈔票從袋內跌出，有熱心市民見狀立即加入阻止，其中一名歹徒被眾人合力按地制服，其他歹徒則登上停於附近的接應7人車逃離現場。警方接報到場，將疑犯帶署扣查，遇劫男子無受傷，其後逐一點算跌在地上的鈔票，證實50萬美元並無失去。

據了解，事發前，事主們曾於彌敦道570號基利商業大廈樓上找換店兌換美金，落樓後便遭逢搶劫，幸最終有驚無險，賊人只能空手而逃，警員現正追緝餘下3名涉案疑犯歸案。

據網上流傳片段所見，其中一名黑衣打扮的匪徒眼見事敗，未有拯救已被街坊制服的男同伴，反之為擊退欲上前制服自己的熱心市民，曾多次揮動手上武器以阻嚇人羣走近，並轉身跳上一輛銀灰色的接應車輛，車門也未及關上，車上的同黨便驅車絕麈離去。而另一流傳片段則顯示，有警員趕到後，立即將被按地制服的匪徒反手扣上手扣，現場站滿了街坊圍觀。