《環時》記者遇襲案開審　付國豪已來港將出庭作供

去年8月反修例示威期間，內地《環球時報》記者付國豪在香港機場遭人圍毆及綑綁，警方事後拘捕包括「佔旺女村長」畢慧芬在內4人，並分別控他們暴動、非法集結、非法禁錮、對他人身體加以嚴重傷害、阻礙公職人員及管有攻擊性武器共8項罪名，案件今日在區域法院開審。

4名被告分別是賴雲龍(20歲)、畢慧芬(23歲)、何家樂(29歲)及黃逸豪(29歲)。

賴、畢及何被控一項暴動罪，控罪指他們於於去年8月13日與14日期間，在機場一號客運大樓離境大堂G行段，與其他身份不詳的人參與暴動。黃則被控同時同地與其他身份不詳的人參與非法集結。

黃及畢各被控一項非法禁錮罪，指他們與其他身份不詳的人將付國豪非法禁錮，並違反他的意願將他羈留。

賴、畢及何另被控一項對他人身體加以嚴重傷害罪，指他們非法及惡意傷害付國豪。

眾被告否認上述控罪今日受審，不過賴在案件開審前承認普通襲擊付國豪，並承認阻礙救護隊目執行職務。而何則承認於去年8月25日被捕時，在元朗洪儒路與洪基路交界的公眾地方，非法管有一把摺刀、一個彈射器連彈珠、兩支雷射筆及一支伸縮棒。

據賴及何承認的案情指，案發當日凌晨12時許，救護員接報到場，見付國豪身處人群之中及躺在地上，遂將付移上擔架床離開，此時賴突然朝擔架床方向奔跑，並用美國國旗旗杆及左手，數度對躺在擔架床的付施襲。救護員須擋開賴，致救護工作受阻。最終付被送院治理。

賴由旁人拉住停止襲擊付，但轉而跟其他示威者翻查其個人物品，並繼續在機場逗留。

警方就事件進行調查，於去年8月25日對何家樂截停拘捕，並在他所駕駛車輛的車廂及車尾箱內，搜出摺刀、彈射器等武器，又在他的住所搜出鋼弓、戰述頭盔及自製木盾牌等裝備。警誡下何稱他任職兼職私人司機，他已不記得案發時他在何處，不記得有否到過機場，不記得是否認識付國豪。

控方將於宣讀開案陳詞，並已安排付國豪由內地來港，他稍後將出庭作供。