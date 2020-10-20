陳同佳獲釋一年未赴台　潘母斥港府懶理　促勿再耍官腔

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，近日未能赴台自首引起台港兩地政府爭論，保安局發言人日前指，港府一直想盡辦法希望事件得到解決，但香港現時沒有法律賦予政府權力強行將陳送到台灣接受審訊，港府亦無權代陳作出赴台的安排。惟死者潘曉穎的母親明顯對局方說法「唔收貨」，潘媽媽今午(20日)到金鐘政府總部，親身向保安局遞交一封請願信，促請勿再「耍官腔」，並質問當局如何幫助女兒沉冤得雪。

潘媽媽稱，特首林鄭月娥曾表示會為他們主持公道，但至今仍未作正面回應，批評政府一直以官腔口脗作答，對此感到失望。為此她列出3大要求，包括包括馬上「釋放」陳同佳，讓他帶同證件辦理台灣證件；要求刑偵人員盡快將口供交予台灣相關部門；並要求陳同佳在10月23日限期前投案自首，否則她將不會再為其求情。

她又指，保安局在上周五(16日)的回信中完全無回應到其問題，因此今次的公開信中有自製的回條，「請貴人事忙的局長圈出答案」。

潘媽媽續指，台灣方面曾多次作出提示，惟港府卻未就事件特事特辦，讓陳同佳到台灣自首受審，她表示不明白為何政府一直讓陳同佳出獄後居於安全屋，浪費納稅人金錢，直言若他一日在港，日後每個港人都要提心吊膽，擔心生命危險。潘媽媽在讀信期間，提到女兒被棄屍荒野，一度感觸，語帶哽咽。