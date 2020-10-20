15歲以下留學生酒店隔離需陪同　家長進退兩難

在疫情下港府實施入境限制，來自高風險地區人士需14天強制檢疫隔離，其中包括英國。踏入年尾，英國不少學校陸續開始聖誕假期，有留學中介表示，近期接到不少家長反映，安排未滿15歲的子女在假期間回港隔離時，酒店要求有成年人陪同入住。假期不少學校宿舍關閉，在職家長亦難以在酒店與子女共住兩星期，令不少家長感到勞氣。

不少家長希望當局可酌情處理，容許該類學生家居隔離。英國升學中心「英識教育」創辦人陳思銘說，近期收到不少家長求助，指無法為年幼子女找到合適隔離酒店，若遇上學校宿舍亦在假期時關閉，更是進退兩難。有家長的3位孩子皆在英國留學，分別只有7、9及10歲，在該政策下家長無奈只可與孩子入住酒店一齊隔離。

該中心今年幫助了逾千名17歲以下的學生留學英國，預計不少家庭皆有相關困擾，現時約7成家庭仍然決定讓孩子在假期時回港。他又說，現時約3成英國寄宿學校會在假期開放，為無法回家的學童提供住處；若學校的宿舍關閉，又希望繼續在假期間留英，家長亦可嘗試為孩子尋找短期的寄宿家庭暫住。