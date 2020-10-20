4區白紋伊蚊指數高於警戒線　青衣北重災區

秋季溫度仍偏高及間中有雨，有利蚊子孳生，政府及市民應做好防蚊滅蚊工作。

食物環境衞生署今日(20日)公布，9月全港白紋伊蚊誘蚊器指數為6.7%，62個監察地區中有4區蚊器指數高於20%的警戒水平，其中青衣北高達38%，樂富西亦達32.2%，其餘將軍澳北為29.9%，牛池灣則為22.6%。該署表示，秋季溫度仍偏高及間中有雨，有利蚊子孳生，提醒市民做好防蚊及滅蚊工作。

食環署表示，全港白紋伊蚊誘蚊器指數為6.7%，屬二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊孳生的情況略為普遍，但屬於偏低水平；而白紋伊蚊密度指數為1.2隻，顯示成蚊數量並不多。至於各主要口岸的港口，每月白紋伊蚊誘蚊器指數亦由8月份的0.9%輕微上升至1.1%，每月密度指數則由8月份的1.1輕微上升至1.2。

該署續稱，白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒，登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區，在多個東南亞國家，已成為一種風土病，而世界衞生組織亦發出警告，指去年亞洲地區錄得的登革熱個案數字較以往為高，香港亦於4月錄得本年首宗本地登革熱個案。