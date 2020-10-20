保就業難保飯碗　失業率攀升至6.4%　創近16年新高

保就業難保市民飯碗，本港失業率攀升至近16年來高位！政府統計處今日(20日)公布，經季節性調整的失業率由今年6月至8月的6.1%上升至7月至9月的6.4%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於3.8%的水平。失業人數則由今年6月至8月的約24.8萬人上升至7月至9月的近26萬人，增加逾1.1萬人。就業不足人數方面，今年7月至9月的數字為14.9萬人，與6月至8月的數字大致相若。

與今年6月至8月比較，在7月至9月期間，大多數主要經濟行業的失業率均見上升，其中零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的上升。就業不足率方面，下跌主要見於運輸業和教育業，而上升則主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，在新冠肺炎第3波疫情下，特別是在7月及8月，勞工市場在今年第3季全季合計惡化，但由於本地疫情在9月減退，勞工市場面對的壓力在季末有穩定迹象，同時「保就業」計劃繼續提供支援作用。經季節性調整的失業率在今年7月至9月較6月至8月上升0.3個百分點至6.4%，為接近16年來的高位，就業不足率則維持於3.8%，總就業人數的按年跌幅擴大至5.8%，勞動人口的按年跌幅維持於2.1%。

羅續指，按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率在今年7月至9月較6月至8月急升0.8個百分點至11.7%，為2003年沙士後的高位，就業不足率上升0.4個百分點至6.3%。餐飲服務活動業的失業率和就業不足率分別急升至15.2%及9.5%，而建造業的失業率和就業不足率仍然高企，分別為10.9%和8.3%。與此同時，多個其他行業的失業情況惡化，尤其在藝術、娛樂及康樂活動業。