DR美容事故慘痛療程　截肢苦主：內臟好似打筋斗

2012年DR醫學美容集團發生一死兩傷殘醫療事故，負責療程的女醫生麥允齡否認誤殺罪，案件今天(20日)在高院續審。因事故而要切除一雙小腿及右手四指的婦人王靜波到法庭作供，講述其慘痛經歷時數度落淚。王形容當日把血製品回輸注入她體內時，她已感全身發冷顫抖，「成個人翻江倒海咁，唔知點形容，好得人驚，成個人控制唔到」，她又指「內臟完全好似打筋斗咁」。

按王所述，在2012年9月12日抽血當日曾與麥醫生見面，麥向她了解其病歷及講解該療程，麥又指療程只會引發短期發燒、全身酸痛的感冒徵症，有關徵症會很快消失，她聽了麥的解釋後覺得「放心咗」，並在簽署文件後進行抽血。

至10月3日她再到DR集團，麥用載有奶白及灰色液體注入到王的體內，麥稱該些是經培養後的血液，麥其後離開房間。王開始接受注射約20分鐘後便全身打冷震且不舒服，整個人像翻江倒海般，王遂大叫，麥與護士入房按着她，她仍顫抖，麥遂停止注射。

王留至當晚11時要求先回家，但護士指要等麥返診所，約1小時後，麥回來替她打針，聲稱用作消炎，並開藥給她，稱其徵狀會像感冒般，但當時沒有人提出要王去醫院，王聽到護士間談話時稱有做此療程人士剛進了醫院，鄰房亦有另一人像王一樣躺著。王之後由DR職員陪同乘的士回家。

翌日，王「內臟仍翻滾」，惟有請病假。至下午DR的美容顧問登門，指麥已在九龍法國醫院留了床位給她，麥更在的士等她，二人陪她到醫院，又稱會替她支付醫藥費。王抵達後即被送入深切治療部並插喉，院方給她一疊文件，她模糊見到敗血症及可能需截肢等字眼，即時反應是「嘩！唔好啩」。該院的醫生要王轉到聯合醫院治療，稱「嗰邊啲藥好些」及「呢度啲醫藥費你畀唔起」。